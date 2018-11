Stupmørkt på E6 i Soknedal

Nyheter

En bilist forteller at flere av gatelysene på strekningen fra Hovsbrua og gjennom Soknedal sentrum tidvis ikke virker, og at dette har vært et problem i hele høst.

- Krysset rett før Hovsbrua er også trafikkfarlig. Det kommer inn to altfor krappe sideveier der, sier bilisten til Trønderbladet.

Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen forteller at de omtalte gatelysene er gamle.

- Da dukker det opp forskjellige elektriske feil. Noen ganger kan vi reparere dem ved å slå inn en bryter, andre ganger må vi opp i stolpene. Natt til onsdag og natt til torsdag skal vi ta en gjennomgang av lysene fra Melhus til Støren, og Soknedal er også med på listen, opplyser Krogstad.

Når det gjelder krysset rett før Hovsbrua, så sier Krogstad at trafikken over broen vil bli mindre når nye E6 gjennom Soknedal er klar om et års tid.