Natteravnene i Trondheim avvæpner ampre julebordsgjester med boller og vann

I løpet av de neste ukene skal festkledde nordmenn drikke og spise inn julehøytiden sammen med jobben, fotballaget og klubben. I de store byene gjør Natteravnene seg klar for et endret bybilde og mye fyll.

– I Trondheim er det tradisjonelt studentene som preger bybildet på nattestid, da vi er en av landets største studentbyer. Men i november trekker studentene inn for å lese til eksamen, og bybildet blir plutselig preget av en annen generasjon. Natteravnene har likevel mye å gjøre, for selv om man er 60+ tror man gjerne at man fremdeles er 20, spesielt når man er på fest, sier Karl Sellgren, leder for Natteravnene i Trondheim, i en pressemelding.

Sårbare kvinner

I Trønderhovedstaden har Natteravnene i samarbeid med politiet prøvd å få ned en dyster voldtektstatistikk ved å spørre jenter nattestid om de kjenner mannen de er på vei hjem med. Sellgren sier at det i denne sammenhengen har lite å si hvor gammel man er.

– Kvinner er like sårbare enten de er 40 eller 19, spesielt om de har drukket for mye, er tynnkledde og ikke finner igjen hverken vennene sine eller jakken sin. Vi har ingen aldersgrense, og hjelper dem som trenger det. I julebordsesongen er det de voksne som trenger en edru voksen å snakke med. De trenger også vann og et varmt teppe. Kanskje er de sjeldnere ute enn generasjonen under, og møter bylivet med andre forventninger, sier den erfarne natteravnen.

Frivillig innsats

Natteravnene legger ned en enorm frivillig innsats for å skape trygghet og trivsel i mange norske byer og lokalsamfunn.

– Vi er stolte over å kunne være støttespiller for natteravnsgruppene over hele landet. Innsatsen deres er spesielt viktig nå i førjulstiden, med så mange som er ute på byen, gjerne tynnkledte og med høyt alkoholinntak, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

I Trondheim har Natteravnene delt ut boller og vann ved hjelp av en sykkel. I Kristiansand har de tatt det enda lenger. Der har de gått sammen med kommunen, utelivsbransjen, taxinæringen og politiet for å forebygge vold i julebordsesongen.

– Vi så at spesielt stemningen i taxikøen var amper. Folk på julebord er ofte lettere kledd enn når man skal på fest ellers, man har jo pyntet seg. I tillegg er julebordsesongen gjerne den kaldeste og våteste tiden på året. Denne kombinasjonen fører med seg at folk fryser og vil fort hjem, noe som igjen førte til dårlig stemning og en del amperhet i taxikøene, sier Hallvard Auestad, koordinator for Natteravnene i Kristiansand.

«Samarbeidskameratene» satte derfor opp telt ved siden av køene, der folk kunne varme seg, få en bolle og en kaffe eller kakao mens de ventet på skyss hjem.

– Dette har hatt en veldig god effekt, og ført til at vi omtrent ikke registrerer voldsepisoder i taxikøene lenger, sier Auestad.