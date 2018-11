Nyheter

Et militært kjøretøy har mandag kollidert med et sivilt kjøretøy på E6 i Storlersbakkan, melder politiet. Meldinga kom like før klokka 09.

Ifølge politiet har det ikke oppstått personskader. Derimot har det oppstått køer, og politiet rykker ut for å dirigere trafikken.