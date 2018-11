Hederskveld for kommunale priser

Nyheter

Melhus kommune deler ut næringspris, kulturpris og kulturstipend, og rådmannen har nå bestemt at disse prisene skal deles ut under en egen hederskveld. Rådmannen opplyser i saksframlegget til formannskapet at dette er bestemt av rådmannen etter at det er kommet forslag fra politisk miljø og administrasjonen om dette.

Dato er bestemt

Hederskvelden er fastsatt til 6. mars neste år, og under denne kvelden blir det altså utdeling av flere typer priser. Tradisjonelt har næringsprisen blitt utdelt på et kommunestyremøte om våren eller forsommeren og prismottakeren er blitt påspandert middag. Kulturprisen er som regel blitt utdelt på en egen kveld der mottakeren har fått bestemme innholdet, mens det har vært ulik praksis for kulturstipendet. En hederskveld mener rådmannen vil bedre rammene rundt utdeling av næringsprisen samt føre til større oppmerksomhet.

Saken kommer opp i formannskapsmøtet på tirsdag fordi statuttene for næringsprisen må endres. Næringsprisen deles ut hvert år, og prisen består av et kunstverk som Jarle Farmen Øien har laget samt et diplom.

