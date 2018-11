Dette er dagens militære kolonner

Nyheter

Den store NATO-øvelsen sluttet i forrige uke, og fortsatt pågår transport av utstyr tilbake til havner eller forhåndslagre. Her er en oversikt over dagens militære kolonner i Trøndelag. Skal en kjøre sørover retning Oslo er rådet fra Statens vegvesen at en unngår å kjøre riksveg 3 fordi der er det også mange militære kolonner.

Her er oversikten fra Statens vegvesen:

4 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 17.28

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.00 – 18.58

1 kolonner fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.40 – 18.44

1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 13.45 – 15.56

1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 17.30 – 19.41

4 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 17.15 – 18.49

1 kolonne E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 20.00 – 20.19

1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 06.00 – 06.38

2 kolonner E6 Værnes – Tromsdal 08.00 – 10.07

1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 07.30 – 08.15

1 kolonne E6 Voll – Værnes 10.00 – 12.14

5 kolonner Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros 07.00 – 13.31

1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 06.00 – 09.14

1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 07.15 – 09.07

1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 10.30 – 12.22

1 kolonne E6 Værnes – Støren 13.30 – 15.57

3 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 08.00 – 09.21

1 kolonne E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 11.30 – 12.21

1 kolonne E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 14.30 – 15.21

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Skarpt oppdrag for de innkalte fra Heimevernet Soldater fra Gaula HV-område er på vakt under den store militærøvelsen Trident Juncture.

Forsvaret og politiet har vært klar på at det ikke er tillatt å bryte inn i militære kolonner.