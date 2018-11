Brems hardt i ny og ne gjennom vinteren

Nyheter

– Det er lurt å bremse hardt i kontrollerte former noen ganger gjennom vinteren for å få vekk rusten. Da unngår du unødvendige verkstedregninger, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

På hverdagsreisene våre kjører vi rolig og bremser kontrollert. Siden det er mindre bremsekraft på bakbremsene, betyr dette at mesteparten av bremsingen skjer med forbremsene.

– Det blir rett og slett så lite bruk av bakbremsene at det danner seg rust på skivene der, sier Sødal.

Verre for elbiler

– Dessverre er det ikke uvanlig at folk må skifte skiver bak allerede etter at bilen har vært noen få år på veien, fortsetter han.

For elbilistene er dette en enda større utfordring siden bremsene brukes langt mindre på elbiler enn bensin- og dieselbiler.

– Elbiler har noe som heter regenerering. Det betyr at bilen på en måte bremser selv samtidig som det gir strøm til batteriet, forklarer Nils Sødal. Konsekvensen er at bremsene brukes langt mindre og gir økt fare for rust.

Kan spare mange tusen

Vi går nå inn i vinteren med salting av veiene. Så nå er det viktig å være ekstra oppmerksom på å bruke bremsene litt.

– Noen harde oppbremsinger på parkeringsplassen hjemme eller i andre kontrollerte omgivelser, gjør at du kan unngå en regning på mange tusen kroner. Så det er lurt å være føre var, sier Nils Sødal.

–Husk også å spyle bremseskivene litt ekstra når du vasker bilen, avslutter han.