Flere bønder investerer for å tørke eget korn

På 60- og 70-tallet ble det bygd mange små korntørker rundt omkring på gårdene. De gikk på kaldluft, og var ofte tungvinte i bruk. Mange av disse korntørkene finnes fortsatt, men de fleste er utslitte eller dårlig vedlikeholdt. Nå kommer en ny investeringsbølge, mener Stig Atle Vikan i Felleskjøpet.

– Vi selger fire til fem korntørker i året, og det er ofte større anlegg, forteller Vikan.

Fagdag i Melhus

Felleskjøpet arrangerte åpen dag ved to nybygde anlegg i Melhus, hos Sivert Keiserås og Sivert Tellugen. Interessen var stor, med rundt 40 gårdbrukere fra store deler av Trøndelag.

Sivert Tellugen sier behovet for å ta unna korn under innhøstinga har endret seg.

– Vi høster større mengder korn pr. time. Kornmottakene tar ikke unna. Med det tidligere anlegget her på gården hadde jeg verken kapasitet til å kjøre inn, tørke eller lagre de mengdene det er snakk om, forklarer Tellugen.

Ved kornmottaket på Melhus kan det være tre til fire dagers ventetid for levering. Her ble det innført timebestilling for noen år siden. Kornmottaket på Lundamo har ikke timebestilling, men her står traktorene flere timer i kø når det er høgsesong.

Tar inn korn fra flere

Med sin millioninvestering tørker Sivert Tellugen korn og lagrer for flere naboer. 400 tonn ligger på lager i vinter. Den nye korntørka ble bygd inn i en eksisterende låve, hvor et tørkeanlegg for høy ble revet. Bingene til det gamle kornlageret ble tilknyttet det nye anlegget for å få mer lagerplass.

Fagansvarlig for korntørking i Felleskjøpet, Odd-Arne Evju, sier det er større skurtreskere som gjør at det blir høstet mer korn på kortere tid.

– Mottaksanleggene svelger ikke unna, så det er behov for flere gårdsanlegg, sier han.

Tørt korn gir høgere pris

Økonomien i å ha egen korntørke ligger i høgere pris for kornet ved levering om vinteren. I tillegg unngår bonden pristrekk fordi mottaksanlegget må tørke kornet. Disse pristrekkene har blitt større med åra.

Kornmottakene tjener derimot penger på å tørke korn, slik som Felleskjøpets anlegg på Melhus. Samtidig selger Felleskjøpet private tørkeanlegg.

– Ligger Felleskjøpet i konkurranse med seg sjøl?

– Det er litt som du ser det. Aller viktigst for oss er god kvalitet på kornet. Da er det viktig at det finnes tørkekapasitet, både hos våre mottak og ute hos bøndene, sier Odd-Arne Evju.

Han tror Felleskjøpets mange mottaksanlegg fortsatt vil ha en viktig funksjon.

– Det kreves ganske store mengder korn for å gjøre store investeringer i private tørkeanlegg. Mottaksanleggene våre vil fortsatt ha en viktig rolle, og private korntørker bidrar til å minske presset på dem, sier Evju.