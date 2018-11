Flå-elever vant pris på First Lego League

Nyheter

Flere hundre barn og unge er denne helgen samlet på NTNU Gløshaugen for å konkurrere i verdens største kunnskaps- og teknologiturnering First Lego League. Her kjemper lagene om utmerkelser innen forskning, markedsføring og teknologi, og en plass i den skandinaviske finalen.

Ros til Flå-elevene

Over 350 norske lag var lørdag samlet i 22 norske byer for å konkurrere i verdens største kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge mellom 10 og 16 år. Etter en intens finaledag i Trondheim høstet laget fra Flå skole skryt fra arrangørene etter at de vant Kjerneverdiprisen.

– Laget fra Flå skole har lagt ned en iherdig innsats både på skolen og fritiden for å løse et aktuelt problem. Det er nettopp denne egenskapen som skaper realfagstalenter, og samfunnet er helt avhengig disse kloke hodene for å løse dagens utfordringer, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Til skandinavisk finale

Årets tema er Into Orbit hvor lagene skulle identifisere og løse en utfordring som mennesker møter på når de skal utforske verdensrommet over lange perioder.

Finalens sammenlagtvinner ble Northstar fra Ranheim skole i Trondheim. Laget får dermed æren av å representere Trondheim i den skandinaviske finalen i Equinors lokaler på Fornebu 1. desember.

Kunnskapens Norway Cup

First Lego League er i Skandinavia et samarbeid mellom organisasjonen FIRST Scandinavia og Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og realfag. Formålet er å skape en arena der barn kan utfolde seg i teknologiens verden og ha det gøy med praktisk læring i realfag.

– I First Lego League lager vi en arena der våre unge får erfare og lære mange av de ferdighetene som næringslivet etterspør: kreativitet, godt samarbeid og god kommunikasjonen relatert til innovative ferdigheter. Det vil si at de unge får arbeide med utfordringer som ingen voksne vet svarer på, sier Per-Arild Konradsen, stifter av FIRST Scandinavia.