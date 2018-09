Hard konkurranse om 500.000

Nyheter

NTE deler ut 500.000 kroner til lag og foreninger i Trøndelag, og det er innbyggerne i Trøndelag som bestemmer hvem som skal få utdelt penger fra «Laget Mitt». Avstemningen foregår nå, opplyser NTE.

Konkurransen ble innledet med nominering, hvor alle fikk anledning til å komme med forslag på lag og foreninger.

– Her var et stort engasjement, vi fikk over 400 nominasjoner, sier NTEs sponsorsjef Lise Musum Stangvik i en pressemeliding. I samarbeid med en fagjury ble det plukket ut 116 lag som nå kniver om å få tildelt midler.

– De 25 lagene som får flest stemmer vinner pengepremier. Førstepremien er på 100.000 kroner, andrepremien er på 50.000 kroner og tredjepremien på 25.000. De neste 22 lagene vinner 10.000 kroner. Alle kan være med og stemme frem vinnerne, og det er spennende å følge med på hvordan dette endre seg fra dag til dag.

Mandag var det Tiller Fotball som ledet, med Korsvikaspillet rett bak. Nedover lista er det en fin blanding av lag og foreninger fra Namdal i nord til Røros i sør, sier Stangvik.

Avstemningen avsluttes torsdag,og vinneren offentliggjøres i en livesending på NTEs facebookside kl 19 samme kveld.

NTE legger bredbånd på Hovin Selskapet setter i gang bredbåndsutbygging etter å ha lest i avisa om beboerne som manglet nettilgang.