Elever ved Skjetlein og Øya får praksis i store bedrifter

Naturbruk er en av 13 ulike studieretninger i videregående skole, og i melhusområdet er det Øya og Skjetlein videregående skoler som tilbyr dette tilbudet, opplyser Kåre Presthus, avdelings-leder for yrkesfag ved Skjetlein videregående skole.

- Mange elever ønsker å gå naturbruk, men samtidig kan det det kan være en viss usikkerhet på hva man egentlig blir når man har gått naturbruk. En godt skjult hemmelighet er at ved å gå naturbruk, har man akkurat de samme mulighetene til å ta høyere utdanning som om man går vanlig studiespesialisering, men med en langt mer praktisk og levende utdanning, derav vårt motto «levende fag», opplyser Presthus. For å vise at landbruksnæringen tilbyr mange yrkesmuligheter, samarbeidernaturbruksskolene i Trøndelag med store selskaper som Felleskjøpet, Tine, Nortura og Allskog, selskaper som trenger spisskompetanse på mange områder.

Disse bedriftene tilbyr naturbrukselever med interesse for høyere utdanning å ha praksis i bedriftene, og de kommer til Skjetlein for å presentere yrkesmulighetene i sine selskaper. De skal treffe elevene på onsdag, forteller Presthus.

TIP-fag fra Melhus

Mange av elevene på Skjetlein kommer fra Gauldalen, og neste år skal fagretningen Teknologi og industriell produksjon flyttes fra Melhus videregående skole til Skjetlein. I løpet av dette året skal bygges et nytt bygg på 1000 kvadratmeter som skal huse undervisningslokaler og verksteder, og her skal det utdannes landbruksmekanikere og anleggsmaskinmekanikere som er sterkt etterspurt i maskinbransjen for å holde hjulene i gang.