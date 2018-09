Nyheter

- Det skjer fra tid til annen forferdelige ting. Vi kan ikke bestandig rive, sier varaordfører Stine Estenstad (H).

Tok opp saken

I tirsdagens formannskapsmøte tok Melhuslista slik Trønderbladet skrev om på nett på mandag, opp situasjonen for huset på Ler der Råger Holte (38) brutalt ble bajonettstukket og drept av en kompis.

Sigmund Gråbak viste til at han har fått mange reaksjoner fra folk etter at det ble kjent at rådmannsteamet vil at huset ikke skal rives, men legges ut for salg på det åpne markedet. Gråbak mener at huset burde rives ut fra det som har skjedd i huset, og foreslår at kommunen inviterer Statens vegvesen til en samtale om fylkesveien som går like ved. Fylkesveien mangler gang- og sykkelvei, og denne veistrekninga har i mange år stått på ønskelista for gang- og sykkelveier.

River ikke huset på Ler Huset der Råger Holte ble drept, blir lagt ut for salg.

- Fryktelig vanskelig

- Jeg forstår at det er mange reaksjoner fra dem som er berørt, og vi skal diskutere saken på nytt under møtet som rådmannsteamet har på mandag. Dette er en fryktelig vanskelig sak, sier Estenstad som under formannskapsmøtet var fungerende ordfører siden ordfører Gunnar Krogstad var bortreist.

Estenstad viser til at Melhus kommune eier huset og har kostet kommunen over 1,5 millioner kroner.

- Dette er penger vi ønsker å bruke på noe annet, sier Estenstad.

Estenstad vil ikke stoppe prosessen med å forberede et hussalg og regner det som sannsynlig at det blir salg av huset. Men samtidig sier hun at det kan hende at budene på huset blir så lave at kommunen kan ta en ny vurdering igjen.

- Det er ikke sikkert at kommunen får all verden for huset, mener Estenstad.