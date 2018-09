Nyheter

Melhus formannskap har bevilget 32.000 kroner til årets TV-aksjon.

– Det tilsvarer to kroner pr. innbygger, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap). I perioden 2011–2017 ga kommunen 30.000 kroner. Årets TV-aksjon i regi av NRK er til inntekt for Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Kirkens Bymisjon har opplyst at pengene som kommer inn, skal gå til å skape 700.000 møter mellom mennesker.