Premiert for mest tidsriktig antrekk

Arrangøren av River Meet på Kvål delte ut premier til damer som møtte i tidsriktig antrekk under amcartreffet på søndag, og det var en kvinnelig jury som valgte ut premiemottakerne.

Den ene premien gikk til Veronika "Rockabella" Espås Pettersen, og den andre til Celine Losen Kvaal (9), opplyser arrangøren.

Celine (9) er datter til Lise Losen (28) som også hadde sørget for å ha på seg et antrekk a la 1950-tallet. Under treffet hadde Lise Losen med en Corvette 1968-modell.

- Den er helt original. Faren min hadde bilen før meg. Jeg kjører den nesten hver helg såfremt det er fint vær, sier Losen.

Ingrun Stensås (34) hadde også tidsriktig antrekk, og hun forteller at den utlyste konkurransen var årsaken til det klesvalget.

Det var i fjor at en tilskuer møtte opp i klær i 1950-tallsstil, og det fikk arrangøren til å arrangere en kleskonkurranse i år i tillegg til øvrige kåringer.