Ny «Kjent i Melhus»-runde i gang

Nyheter

Alle idrettslagene i Melhus har merket opp løyper med tre eller fire poster, med varierende lengde. Dette er et lavterskeltilbud, med godt merkede stier, og en flott måte å få sett andre turområder i kommunen. Du har to år på å få tatt 20 poster som er kravet for å bli med i trekningen av premier. Og da går du når det passer deg. Bli med da vel!

25 poster

Denne KIM-perioden varer fra høsten 2018 til høsten 2020, og med 25 poster fordelt over hele Melhus skulle det være noe for enhver smak. Postene har ulik vanskelighetsgrad, og noen er også beregnet for rullestol. Besøker du minst 20 poster (5 for bevegelseshemmede) og leverer registreringskortet til Melhus kommune innen 1. september 2020, får du en pin i premie. Det blir også utrekkspremier i form av gavekort på avslutningskvelden.

Kjent i Melhus-brosjyren, med registreringskort, ligger ute for salg på følgende steder: Melhus: rådhuset og Sportshuset, og hos Coop-butikkene på Kvål, Ler, Lundamo, Hovin, Korsvegen og Gåsbakken.

Trendy å være på tur i naturen igjen Melhus speidergruppe og Barnas turlag markerte friluftslivets uke ved å invitere til uteliv.

Husk båndtvang

Startpakke koster 100 kroner. Ekstra registreringskort for familiemedlemmer koster 20 kroner. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skogen i tidsrommet 15. april-15. september. Firbente turkamerater er flott, men husk at det er båndtvang for hund i perioden 1. april til 20. august i Melhus kommune. Dersom det mangler noe på postene, oppfordrer vi til å melde fra til Kirsti Ekren.

God tur! Noen av postene er helt nye, samt at noen er fra tidligere KIM-år:Elgshøgda, Håmmårn, Storbjørklia, Kråkfjellet, Sagastien, Øyberget, Gråskarven, Vigda, Stodfossen, Ballfjellet, Gammelåstjønna, Benna.

Melhus idrettsråd ønsker dere alle god tur og håper på mange gode opplevelser rundt om i vår vakre kommune.

Ruth Laila Berge