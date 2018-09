Nyheter

Søndag ble årets River Meet på Kvål, og Leidulf Gravråk fra Amcargata forteller at 264 kjøretøy møtte opp.

Her kan du se et glimt fra bilparaden. Det var sterk vind under bilmønstringa, og det førte til litt vindsus på opptaket.

Venter storinnrykk i Amcargata Søndag er det stort amcartreff på Kvål, og arrangøren lover at sikkerheten er på topp.