Bygdadag, konsert, amcartreff og geocaching

Nyheter

Denne helga er det mye å velge mellom for den som er på leting etter fritidsaktiviteter. Lørdag arrangeres Lundamodagen med blant annet NM i trønderskrøner og grendacup. Samme dag arrangeres eventhelg i geocaching ved Svorksjøen. Deltakere fra hele Midt-Norge er ventet dit, og Mona G. Sørensen (bildet) forteller at dette er det største arrangementet i landsdelen av denne typen.

Sving inn i Amcargata på Kvål Prisvinnende amerikanske biler og det nye spølølet dukker opp under det store biltreffet ved Gaula.

Klart for NM i trønderskrøner og Tore Strømøy igjen Noen snakket sammen, det måtte vel være på tide med en ny Lundamodag igjen?

Søndag er det ordførertur til Blåola i Midtre Gauldal med gratis buss og gratis servering, stort amcartreff på Kvål, utdeling av bispedømmets hederspris til Erik Tofte i Melhus kirke og jubileumskonsert i Horg kirke. I helga blir det for øvrig også arrangert loppemarkeder.

Var på poster i naturen Sist helg var mange geocachere samlet ved Svorksjøen for å lete etter poster, og en av dem var i innsjøen.

Værmessig ser det slett ikke verst ut med muligheter for sol og over 20 grader. Mange vil nok ta en tur ut i skogen for å lete etter bær eller dra til fjells.

Bispedømmets hederspris til Erik Tofte Melhusbyggen Erik Tofte roses for engasjementet for nytt orgel i Melhus kirke og lokalhistorie.

Kinoene har også visninger, og en kan for eksempel se filmen «Skjelvet» på Støren kino og Melhus kino.