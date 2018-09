Bet politimann og stjal bildeler

Nyheter

Den parkerte bilen ble ribbet for bildeler da den sto parkert på Tulluan i Klæbu, og den tiltalte 23-åringen har erkjent at han har straffskyld for dette. Saken var nylig oppe i Sør-Trøndelag tingrett.

Hjalp til

Onsdag 4. januar var tiltalte ute og kjørte bil med kamerater. Kameratene bad om å bli satt av og gikk et stykke videre. Tiltalte fulgte etter og oppdaget at kameratene var i ferd med å skru av deler av en Mercedes, og han hjalp til med å bære blant annet to sidedører og en bakdør. Delene kjørte tiltalte hjem til seg. Kameratene tilbød at faren til tiltalte kunne få kjøpe bildelene, men det ønsket ikke tiltalte.

Etter at politiet hadde vært innom gården der melhusbyggen bor, bestemte tiltalte seg for å kvitte seg med bildelene. Han dumpet sidedørene i ei elv, mens bakdøra ble plassert ved en lastebil.

Håndgemeng

23-åringen var også tiltalt for vold og trusler mot to politimenn under en pågripelse 19. januar i fjor for tyveri, og retten fant det bevist tiltalte bet en politimann og kom med voldstrusler. Politifolkene gikk inn på tiltaltes soverom for å pågripe 23-åringen, og det ble håndgemeng i huset. Retten fant det også bevist at tiltalte sparket i politibilen slik at den fikk en bulk. Tiltalte erkjente ikke straffskyld for vold og trusler mot politiet.

Tingretten har dømt den 23 år gamle melhusbyggen til 45 timers samfunnsstraff, og begrunner valg av samfunnsstraff framfor ubetinget fengselsstraff med at saken har ligget lenge og at den dømte har en diagnose. I tillegg er han dømt til å betale 221.830,73 kroner til eieren av bilen som ble ribbet.