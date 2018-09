Kirka kan bli nødt til å spare

Nyheter

Under formannskapsmøtet i Midtre Gauldal på torsdag, orienterer rådmannen om kommuneøkonomien. Halvårsrapporten skal legges fram, og det samme vil skje for kommunestyret.

Rådmannen fastslår i saksframlegget at drifta av kommunen totalt sett har forløpt som planlagt. Imidlertid har Eiendom og kommunalteknikk underskudd på grunn av tapte leieinntekter, mens det er vakanser i noen kommunale stillinger.

Mener noe er galt

Kirkekontoret har henvendt seg til kommunen, og mener det må ha blitt en feil i overføringa fra kommunen til Støren kirkelige fellesråd. Ifølge beregninger kirkekontoret har gjort, mangler 152.076 kroner i overføring. Pris- og lønnsvekst er ikke tatt hensyn til, mener kirkekontoret.

Men rådmannen mener at fellesrådet må finne seg i å spare, og viser til politiske signal om at alle tjenesteområdene skulle forsøkes redusert. Rådmannen har derfor ikke anbefalt politikerne å bevilge de 152.076 kronene.

Heller ikke ordfører Sivert Moen (Sp) er umiddelbart positiv til å gi mer til kirkene.

– Kirkene må jo være der og vi har den strukturen vi har. Kommunen bruker vel mye allerede på kirkene. Det er for tidlig å si om vi skal etterbevilge, sier Moen.

Kan tape millioner

Moen mener det ikke er unaturlig at det blir stilt krav til at også fellesrådet må spare, og han viser til at kommunen kan komme til å miste et par millioner kroner i skatteinngang og rammetilskudd med den nedgangen kommunen opplever i folketallet. Det kommende statsbudsjettet kan få betydning for økonomien i Midtre Gauldal kommune, tror ordføreren.

Når det gjelder folketallet, tror Moen at det ikke vil bli påvirket av Norsk Kyllings flytting til Orkanger før i 2021.