Nesten 26 tonn laks tatt opp fra Gaula

– Egentlig har det vært en god sesong i Gaula, sier Torstein Rognes, daglig leder for Gaula fiskeforvaltning.

Mye på slutten

I år ble det tatt 25,6 tonn laks i Gaula, og Rognes opplyser at fangsten er omtrent som den har pleid å være. Imidlertid har fangstsesongen vært alt annet enn normal.

– Det har vært en veldig spesiell og merkelig sesong, og det skyldes værforholdene. I august ble det tatt større fangst enn i juni og juli til sammen. Det har jeg ikke vært med på før. Gamle rekorder ble slått, sier Rognes.

Én av dem som er fornøyd med årets sesong, er Finn Roger Buan. Han fikk en laks på 6,7 kilo på valdet Horgøien fire timer før sesongen var slutt. I sommer har han tatt sju lakser, og den største var på 7,5 kilo.

- Jeg er veldig fornøyd med årets sesong, og det var august som reddet oss, sier Buan.

Gjenutsetting

For laksens del ble drøyt 60 prosent gjenutsatt. Snittvekta for laksene som ble tatt, var fem kilo. For sjøørret er det veldig lave tall, men det ble tatt flere enn tidligere år.

– Den er fredet, og sjøørret som ikke er skadet, skal gjenutsettes. Snittvekta for sjøørretene var litt over ett kilo, forteller Rognes.

- Ekstremt

I august kom regnet etter en uvanlig tørr vår og forsommer, og laksen ser ifølge statistikken ut til å være langt mer bitevillig. Trønderbladet har tidligere skrevet om at folk observerte at laksen sto i stimer da det var lav vannstand i Gaula. Det ble så lite vann i Gaula at det først ble innført restriksjoner for redskapsbruk og så ble Gaula helt stengt for fiske.

–Vi får reaksjoner på alt vi foretar oss. Noen mener at vi er for sene med å innføre tiltak mens andre mener vi er for tidlig ute. Det var nødvendig med tiltakene vi innførte, og vi hadde faglig støtte for det vi gjorde, forteller Rognes.

Rognes omtaler årets sommer som ekstrem, men samtidig tror han at noe lignende kan gjenta seg. For å forberede seg bedre til nye tørkesomre, vil Gaula fiskeforvaltning jobbe videre med gode rutiner for hvordan forholdene skal håndteres.

– Det har vært brukbart med fiskere og mange har vært fornøyde. Gaula har produsert store og gode opplevelser. Lav vannstand slik vi har opplevd, er ikke unikt for Gaula. Nesten hele Europa ble rammet av noe lignende, sier Rognes.

Fiskesesongen tok slutt 31. august, og nå pågår bestandsovervåkning som ungfiskregistrering og evaluering. Utover året skal det også jobbes med bekkerestaurering for å bedre gyteforholdene for sjøørreten. Neste års sesong er allerede under planlegging, og Rognes slår fast at det ikke er aktuelt å korte ned sesongen.

Sikkerheten i elva

Årets sesong har også vært preget av den tragiske omstendigheten med at to laksefiskere omkom. Den ene kan ha fått et illebefinnende før han falt i elva, mens den andre skled og druknet.

– Det er veldig trist og tragisk for dem som rammes. Alle naturbaserte aktiviteter innebærer en risiko, sier Rognes.

Statistisk sett omkommer en fisker i Gaula pr. år. Rognes forteller at spørsmålet om det er mulig å forebygge dødsfall og uheldige episoder vil bli tatt opp med fiskeorganisasjoner og valdeiere. Ett moment er om det skal innføres påbud om å bruke redningsvest, og ett annet er om det er aktuelt for eksempel å sette opp redningsbøyer på vald der det er mange fiskere.

– Vi kommer til å sette forebygging på dagsorden, opplyser Rognes.