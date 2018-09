Kanadiske soldater kommer til Støren

Nyheter

Den store Nato-øvelsen Trident Juncture er i gang, og i oktober blir den svært merkbar i Midtre Gauldal og Melhus. 1500 soldater skal være stasjonert i området.

Forsvaret har opplyst at kanadiske soldater kommer til Gåsbakken, og under informasjonsmøtet på Støren kulturhus i kveld vil Forsvaret orientere om at det også kommer soldater til Støren. Kaptein Rune Haarstad i Heimevernstaben at det i hovedsak vil være kanadiske avdelinger som opererer i Midtre Gauldal.

Hvor mange kanadiske enheter som kommer til Støren, er ifølge Haarstad foreløpig usikkert.

- Det blir mye forflytninger langs vei og logistikkoperasjoner i Midtre Gauldal, og dette vil skje langs alle de største veiene. Midtre Gauldal blir en av de viktigste transitt-kommunene for soldater og kjøretøy. Generelt vil vi legge mest mulig av transportkolonnene til tider med lite trafikk, og vi vil bruke militærpoliti til å sørge for sikkerhet på veiene, opplyser Haarstad.

500 kanadiske soldater til Gåsbakken Innbyggertallet på Gåsbakken blir fordoblet under den store militærøvelsen Trident Juncture, og det blir også stor militær aktivitet ellers i Gauldalen.

De kanadiske soldatene som kommer til Hølonda, skal drive opptrening forberedelser til øvelsen mens de er der. I slutten av oktober skal de forflytte seg sørover til Berkåk, og så blir det en stor feltøvelse i Østerdalen.

Soldatene fra Canada skal inngå i en nordstyrke som består av Brigade Nord (norsk) og brigader fra Canada og Sverige samt en amfibiestyrke fra U.S. Marine Corps.

Mye av den militære aktiviteten vil være i slutten av oktober, og det kan da være glatte veier. Forsvaret og politiet er bekymret for at det kan skje ulykker fordi de utenlandske soldatene er uvant med norsk vintervær. Samtidig peker Forsvaret på at nettopp utfordrende vær og terreng er en årsak til at utenlandske militæravdelinger vil komme til Norge for å trene.

Soldatene kan få se karsksalen Styret i Grendstuggu på Gåsbakken ventet franske soldater, men nå ser det ut til at 500 kanadiske kommer.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Kripos har utarbeidet en trusselvurdering av hva som kan skje når 40.000 soldater skal øve i Norge hvorav 15.000 i Trøndelag, og ulykker og demonstrasjoner er blant momentene. Spesielt ansamlinger av Nato-topper i området kan tiltrekke seg demonstranter, tror politiet.

Forsvaret har også minnet om at den store militærøvelsen kan gi inntekter til butikker og lag i områder der soldatene har leir. I Melhus vil det være soldater utplassert på Gåsbakken, Øysand og Fremo, mens det er på Støren i Midtre Gauldal at det vil være militærenheter til stede.

Den store militærøvelsen er i gang I starten blir Trident Juncture mest merkbar på veier i Romsdalen, men så braker det løs i Melhus og Midtre Gauldal.

Informasjonsmøtet på Gåsbakken var sist torsdag, og tirsdag kveld er det altså informasjonsmøte i Støren kulturhus.