Bilforfølgelse endte ved Gimse bru

Under en politiaksjon på Byneset stakk to personer fra stedet. Den ene tok seg videre i bil, mot Melhus. Dette skjedde like før klokka 9.00 tirsdag morgen.

Politiets innsatsleder Jomar Sjøhagen forklarer at det ble en bilforfølgelse, som endte opp ved Gimse bru, uten personskader.

- Bilen punkterte, og ble stoppet på vestsida av elva. En person stakk til skogs, men ble pågrepet av politiets hundepatrulje etter kort tid, sier Sjøhagen.

Personen var ikke skadet, og vedkommende ble tatt i krattskogen på østsida.

Det hele forløp i følge politiet uten dramatikk. Det oppstod ikke andre skader, og trafikken gikk som normalt over brua.

Personen blir satt i arrest og det vil også den andre, som ble pågrepet like ved stedet på Byneset.

Politiet ønsker ikke å opplyse om årsaken til at de oppsøkte adressen på Byneset, men beskriver det som en målrettet kontroll.

Flere patruljer deltok i politiaksjonen. Politiet opplyste klokka 9.15 at den skadde bilen blir fjernet så raskt som mulig.