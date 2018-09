River ikke huset på Ler

Nyheter

Melhus kommune har bestemt seg for at huset der Råger Holthe ble drept, skal forsøkes bevart. Assisterende rådmann Trude Wikdahl sier etter møtet som ble holdt mandag, at huset ikke skal rives. Eiendommen består av en enebolig og et uthus, og ligger ved fylkesveien på Ler. Den eies av Melhus kommune.

– Vi kommer til å jobbe videre med muligheten for å bevare huset, sier Wikdahl.

Legges ut for salg

Enhetsleder Morten Børseth opplyser at eiendommen vil bli lagt ut for salg på det åpne markedet.

- Vi følger vanlig prosedyre og legger huset ut for salg i det åpne markedet. Kommunen vil gå ut og spørre flere eiendomsmeglere om et tilbud på oppdraget. Vi mener at eiendommen opplagt har en verdi, sier Børseth.

Råger Holte hadde nylig flyttet inn i den kommunale boligen på Ler da han ble drept inne i huset i januar i fjor. En kompis fra et annet sted i Melhus ble dømt for drapet på 38-åringen. I retten kom det fram at Holte var stukket så mange ganger med bajonettstikk at patologen ga opp å telle stikkene. Høyesterett avviste anken fra 28-åringen som ble dømt til 14 års fengsel i Frostating lagmannsrett.

- Kommunen vil rådføre seg med den valgte megleren om huset bør rehabiliteres før et salg, forklarer Børseth.

Børseth opplyser at Melhus kommune har betalt 1,7 millioner kroner totalt for eiendommen.

Om riving

Huset som ligger ved fylkesveien, har stått tomt siden drapet. Flere har tatt til orde for at huset burde rives fordi det er såre minner knyttet til det.

- Vi har sett kommentarene i sosiale medier, og vi registrerer at det er mange syn på hva som skal skje med huset, sier Børseth.

Før kommunen tok beslutninga om å legge huset ut for salg, vurderte kommunen om huset var aktuelt som kommunal utleiebolig. Børseth forteller at kommunen ikke har behov for flere kommunale boliger for tida. Kommunen har også undersøkt med Statens vegvesen om det er aktuelt med en innløsning av huset som følge av en gang- og sykkelvei langs fylkesveien og videre innover mot Fremo.

- Vegvesenet bekreftet at de ikke har noen planer om gang- og sykkelvei eller innløsning, sier Børseth.

Under mandagens møte var rådmann Katrine Lereggen, assisterende rådmann Trude Wikdahl, enhetsleder Morten Børseth og avdelingsleder Tor Ingar Verstad til stede. Børseth opplyser at han personlig ikke har vært inne i huset på Ler for å vurdere tilstanden på huset, men at Verstad har gjort det.