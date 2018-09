Kvålsbrua kan bli stengt igjen

Nyheter

Først i midten av november, vil Kvålsbrua være reparert etter påkjørselen i mars ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Eva Solvi har vært opptatt av at vegvesenet måtte benytte firma som er med i vegvesenets rammeavtale, og at vegvesenet skulle vente på at det aktuelle firmaet hadde tid til å ta reparasjonen. Vegvesenet har kommet fram til at det er nødvendig med en anbudskonkurranse framfor å bruke vegvesenets rammeavtale.

Ble påkjørt for andre gang

Brua ble påkjørt i vår av en containerbil fra Envina, og brua ble først helt stengt. Deretter åpnet vegvesenet for at trafikken kunne gå i én retning, men at det må være lysregulering og hindringer på sidene slik at kjøretøy kun er på midten av brua for å avlaste den.

Har ikke tid til å reparere Kvålsbrua Melhuspolitikerne gir skarp kritikk til Statens vegvesen som mener det er travle tider for brureparatører.

Avdelingsdirektør Solvi sier til Trønderbladet at vegvesenet har sendt brev til Melhus kommune for å forklare hvorfor det har tatt tid å reparere brua. Nå mener vegvesenet at brua vil bli fikset i november, men at folk må regne med at brua periodevis er stengt mens den repareres.

Her forklarer vegvesenet hvorfor Kvålsbrua fortsatt ikke er reparert Kvålsbrua ble påkjørt for over tre måneder siden og vegvesenet har ikke satt brua på akuttlista.

- Først trodde vi at vi kunne bruke prosjekteringsgrunnlaget fra forrige gang det var en lignende skade på Kvålsbrua og at dette kunne gå relativt fort. Etter at vi gikk inn i saken, så vi at skadene ikke var så lik som vi trodde og at vi måtte gjøre en prosjekteringsjobb for å få riktige dimensjoner og de riktige tiltak på brua. Vi har nå mottatt ferdig prosjektert underlag for prising. Vi planlegger å gå for en minikonkurranse hvor vi inviterer tre eller flere entreprenører til å gi pris på dette prosjektet. Dette for å få ned anbudstiden og sikre at vi får inn priser fra entreprenører vi har tiltro til. Det var i utgangspunktet tenkt å bruke den entreprenøren vi har rammeavtale med angående bruvedlikehold, men kapasiteten og leveringsdyktigheten har dessverre ikke vært god nok hos denne, opplyser Solvi i brevet til Melhus kommune.

Statens vegvesen har altså ennå ikke valgt firma som skal reparere brua, og Solvi viser til brevet da Trønderbladet var i kontakt med henne.

Frykter for sikkerheten

Varaordfører Stine Estenstad (H) har i tråd med ønsket fra fomannskapet, hatt jevnlig kontakt med Statens vegvesen for å høre om framdrifta i reparasjonen. Kvålsbrua binder Kvål sammen, og benyttes mye ettersom skolen og barnehagen er på vestsida av Gaula mens størsteparten av innbyggerne bor på østsida. I tillegg er det flere bedrifter som har jevnlig transport over brua. Omkjøringsmulighetene er begrenset fordi det er forbudt med tyngre kjøretøy i Kregnesbakken.

- Vi var "heldig" denne gang som fikk til lysregulering. Her er det ikke omkjøringsmuligheter. Om det oppstår brann i for eksempel Rosmælen skole og barnehage, vil brannvesenet ikke klare innsatstida. Da kan alternativet bli å ha en brannbil stående på vestsida, men jeg vet ikke om det er mulig, sier Estenstad.

Estenstad frykter for sikkerheten til innbyggerne om brua blir påkjørt enda en gang.

- Det er bare åtte år siden forrige skade. Vi mener at brua burde få en hindringsmarkering slik at det blir lettere å se hva som er høyden på brua. Det står jo skilt der, men det kan være at lastebilsjåfører tror brua tåler mer enn den gjør, sier Estenstad.

Ønsket om hindringsmarkering er fremmet overfor vegvesenet, og avdelingsdirektør Solvi sier at dette momentet blir vurdert av vegvesenet.

Varaordføreren er kritisk til et system der vegvesenet har samme rammeavtale for reparasjon av bruer som for vedlikehold. Til det sier avdelingsdirektør Solvi at hun ikke kan svare på dette utspillet.

I juni ble Kvålsbrua åpnet i forbindelse med Kvålsdagan for å unngå trafikkork og kø som spredte seg til E6.