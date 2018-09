NTE legger bredbånd på Hovin

Nyheter

- Vi så i Trønderbladet at beboerne på Hovin manglet bredbånd, og vi setter i gang bredbåndsutbygging så fort det lar seg gjøre, sier administrerende direktør Svein Olav Munkeby i NTE.

Nytt boligfelt

I mai skrev Trønderbladet om at beboere i det nye boligfeltet Brustuggu på Hovin var forundet over at de ikke fikk bredbånd.

Får ikke bredbånd Telenor har avslått å legge inn bredbånd i det nye boligfeltet på Hovin.

– Jeg så det som en selvfølge at vi skulle få bredbånd slik at vi kommer oss på internett da vi flyttet hit. Uten bredbånd er det som å gå 100 år tilbake i tid, sier Helge Løvseth (56).

Beboerne hadde kontaktet Telenor uten å nå fram. De pekte på at det er tungvint å være uten bredbånd fordi stadig mer foregår på nett som følge av digitalisering, og at for eksempel offentlige myndigheter ønsker at innbyggerne bruker nett framfor brevpost. Hovin har for øvrig vært et område med dårlig mobil- og internettdekning, og innbyggere har stått på for å få til en bedring. I sommer ble den nye basestasjonen i Tømmesdalen endelig åpnet.

Nå er det endelig mobildekning på Hovin Den nye basestasjonen til 1,6 millioner kroner er blitt høytidelig åpnet.

NTE har etter å ha lest reportasjen om beboerne i boligfeltet Brustuggu, bestemt seg for å gå i gang med bredbåndsutbygging i Gaudalen, på Gilmyra, i Åsaringen og langs Tømmesdalsvegen. Hvorvidt ordfører Gunnar Krogstad som bor i Krogstadvegen og opplyste i reportasjen at heller ikke han har bredbånd, får tilgang er foreløpig uklart. NTE har tidligere sondert interesse blant husstandene der uten å få nok interessenter til at en utbygging langs Krogstadvegen kan forsvares, opplyser NTEs administrerende direktør.

Uten offentlig støtte

Utbygginga NTE går i gang med, koster selskapet 1,5 millioner kroner. Administrerende direktør Munkeby sier at NTE ikke har fått offentlig støtte til utbygginga.

- Vi har hatt en runde for å verifisere interessen for å få bredbånd, og den var såpass stor at vi starter utbygging. I området er det 67 potensielle kunder, og 39 av disse har allerede signert avtale om bredbånd. Det er flere boligfelt i nærheten slik at vi tror det kan være flere som er interessert enn de 39 som har signert avtale. Om flere er interessert, er det bare å slå på tråden, sier Munkeby.

Munkeby forteller at NTE håper å komme i gang med grunnarbeider før telen kommer, og at den første kunden får tilgang til bredbånd enten før jul eller på nyåret.

- NTE er et trøndersk selskap, og vi er opptatt av å strekke oss så langt vi kan, sier Munkeby.

Nettilgang for alle! Leserinnlegg om tilgang til internett