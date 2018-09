Nyheter

Viltnemnda i Midtre Gauldal ble varslet etter en viltpåkjørsel i Soknedal fredag kveld.

Operasjonsleder Anlaug Oseid forteller at politiet fikk melding om at et rådyr var blitt påkjørt. Sjåføren var 19 år.

- Skiltet på bilen ble ødelagt. Rådyret gikk ut i terrenget etterpå,og viltnemnda i Soknedal ble varslet, sier Oseid.