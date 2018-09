6000 karameller dalte ned over Ler

Nyheter

Karamellslipp er et tradisjonsrikt innslag under fotballcupen på Ler, og lørdag kom et fly lastet med karameller inn over fotballbanen ved Flå skole.

6000 karameller ble kastet ned over banen, og ungene var ikke tungbedte da de skjønte at det var mulig å sikre seg lørdagsgodt.

Flå IL har profilert årets cup som sunnere, og har inngått samarbeid med Bama og Liantunet for å få fokus på folkehelsa. Karameller bør en likevel unne seg mener cupansvarlig Marianne Eidsmo i Flå IL og daglig leder Inge Johnsen fra Liantunet.

- Karamellslipp setter seg som et barndomsminne, og en skal ikke bli fanatisk, sier Johnsen.

Flyet kom først svært lavt over barna og de voksne, og fløy så nye runder der karamellasten ble sluppet.