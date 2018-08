Trafikkulykke på Øysand

Nyheter

Fredag morgen har det vært et trafikkuhell på E39 på Øysand. Politiet melder at det er ukjent skadeomfang, og at nødetatene rykker ut.

En bil med henger har kjørt av veien, og det er uklart om det er personskader, ifølge en twittermelding fra politiet klokka 8.24. Ett felt blir stengt.

Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet.

Innsatsleder Mari Fløttum forteller at det er et kjøretøy fra Melhus Motor og Fritid som er involvert. Vinden fikk tak i ei gravemaskin som var opplastet på hengeren slik at bilen fikk sleng og traff et kontrollhus ved veien. Føreren er kjørt til sykehus for undersøkelse.

Daglig leder Håvard Gaustad i Melhus Motor og Fritid kom kjørende rett bak og priser seg lykkelig over at bilen ikke kolliderte med en møtende lastebil.