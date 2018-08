Taper på lite regn

Nyheter

Kraftkonsernet TrønderEnergi der Melhus er største eier, leverte et justert driftsresultat på 232 millioner kroner for første halvår. Det er svakere enn i fjor på samme tid ettersom halvårsresultatet ble 327 millioner kroner. Driftsresultatet kan få betydning for utbyttet eierkommunene får fra konsernet.

Lavere produksjon

– Virksomheten går godt, driftsresultatet første halvår er preget av høyere strømpriser, lavere produksjon, og at vi holder en lav nettleie ut til nettkundene våre, uttaler konsernsjef Ståle Gjersvold i ei pressemelding.

Våren og første del av sommeren ble uvanlig tørr, og det førte til vannmagasiner med lite vann. Ett eksempel på Samsjøen i Melhus og Midtre Gauldal. Trønderbladet skrev i sommer av lite vann i innsjøer som Samsjøen og i elver som Lundesokna, ville føre til høye strømpriser i høst.

Realisert strømpris i første halvår var nesten tre øre høyere enn i fjor. Men samtidig har TrønderEnergi hatt lavere kraftproduksjon. Kraftproduksjonen er ifølge pressemeldinga på 954 GWh hittil i år mot 1.285 GWH i fjor.

Strømprisen

Om en velger den såkalte Trønderavtalen hos Trøndelag Kraft, er prisen 63,16 øre pr. kWh. Velger en Garantipris, er dagens pris 73,75 øre pr. kWh og den vil stige til 79,99 øre pr. kWh fra 11. september.

Selskapet har hatt økte kostnader knyttet til nettap og overføringskostnader til Statnett. Nettleia er ikke blitt økt tilsvarende, opplyser TrønderEnergi.

TrønderEnergis strømsalgsvirksomhet er solgt til Fjordkraft-systemet, og gevinsten er ifølge pressemeldinga på 239 millioner kroner.

Vindkraft er satsingsområde for TrønderEnergi, og selskapet er i gang med utbygging på Fosen, Frøya, Stokkfjellet i Selbu og Sørmarkfjellet i Osen og Roan.