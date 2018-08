Krasjet på Øysand

Nyheter

Sjåføren av en bil med henger ble kjørt til sykehus for en sjekk etter at han kolliderte med et bygg som står ved E39 på Øysand. Ulykka skjedde i 08-tida fredag morgen. Nødetatene rykket ut. Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet.

Oppe på hengeren var det ei gravemaskin, og innsatsleder Mari Fløttum i Trøndelag politidistrikt sier at vind kan ha tatt tak i gravemaskina.

- Sjåføren merket at taket på gravemaskina begynte å løfte seg. Han mister kontroll over bilen, og kjører på huset som hører til trafikkovervåkninga på Øysand, sier Fløttum.

Kom rett bak

Daglig leder Håvard Gaustad i Melhus Motor og Fritid kom kjørende rett bak og priser seg lykkelig over at bilen som fikk sleng, ikke kolliderte med en møtende lastebil.

- Vi hadde vært på vår daglige tur for å hente varer fra lageret vi har på Øysand. Jeg så det som skjedde, og jeg er glad for at han traff bygninga og ikke motgående lastebil, sier Gaustad som syntes det var skremmende å se at kollegaen var uheldig.

Gaustad anslår at hastigheten var rundt 70 km/t. Trafikken er tett på E39, og til alt hell ble det ikke frontkollisjon med et annet kjøretøy.

- Vi har aldri hatt uhell før, og vi kjører her hver dag, sier Gaustad.

Sammen med politiet undersøkte han festeanordninga for gravemaskina. Den var lastet på en tilhenger sammen med en ATV.