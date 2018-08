Inndro førerrett etter ulykka på Øysand

Nyheter

- Førerretten er midlertidig inndratt inntil saken er ferdig etterforsket, sier avsnittsleder Espen Konstad ved politistasjon Gauldal sør.

Det var fredag morgen at en ansatt i 20-årene i et firma i Melhus skulle frakte en ATV og en gravemaskin på en liten henger. Daglig leder i melhusfirmaet fortalte til Trønderbladet at de hadde vært på den daglige turen for å hente varer på et lager firmaet har på Øysand.

Da sjåføren av den første bilen kom kjørende på E39 på høyde med Skanska på Øysand, skal han ha merket at vind tok tak i gravemaskina ifølge innsatsleder Mari Fløttum. Deretter mistet sjåføren kontrollen på bilen og kolliderte med et bygg som benyttes til innsamling av trafikkdata på Øysand. Daglig leder i melhusfirmaet kom kjørende bak arbeidskollegaen, og så at bilen fikk sleng. Ulykkessjåføren er fraktet til sykehus for observasjon.

Politiet har inndratt førerretten til sjåføren midlertidig, og avsnittsleder Konstad sier at det er på bakgrunn med lovens paragraf om last og lastsikring. Hvorvidt lasten var godt nok sikret under transporten, er ett av momentene i politiets etterforskning ifølge Konstad. I tillegg skal politiet i etterforskninga ta for seg blant annet kjøretøyet stand og andre forhold som kan ha forårsaket ulykka.