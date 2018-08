Fotballcup, konsert, friluftsdag og tidsbilde

Nyheter

Denne helga byr også på en rekke aktiviteter enten en vil være ute eller inne. På Ler holdes det i helga fotballcup, og ett av momentene under cupen er folkehelsa. Friluftslivets uke starter med arrangementer i blant annet Midtre Gauldal og Skaun. I Furukollen på Støren er det rifleskyting i regi av Støren jeger- og fiskerforening, og på Grønneset i Skaun har Melhus speidergruppe teltovernatting.

Lørdag kveld har Eivind Bjerksetmyr (bildet) releasekonsert i Støren kulturhus, og under konserten presenterer Bjerksetmyr hele nyplata som har tittelen «Møtt me sjøl i døra». Under konserten har han med seg et band, og i tillegg kommer Sangkoret Samhald, Nadja Bertelli og et oppvarmingsband som skal spille Eivind Bjerksetmyrs gamle låter. Under en forrige releasekonserten Bjerksetmyr hadde i kulturhuset, kom det 130. Kulturhuset håper på at det blir minst like mange denne gangen og kanskje enda flere.

Ønsker å bli nummer 1 Eivind Bjerksetmyr synger om kjærligheten på singelen han kommer med nå.

Markeringa av at det er gått 300 år siden generalløytnant Armfeldt og tusenvis av soldater passerte Gauldalen, fortsetter. Søndag kveld holdes det tredje tidsbildet, og denne gangen fokuserer manusforfatter Brit Inger Granmo Aune på rettsoppgjøret som ble holdt i tingstua. Tingstua var opprinnelig på Støren, og ble flyttet til Horg bygdatun.

Drepte bonden og tente på gården For 300 år siden gikk Armfeldts soldater hardt fram i Melhus og Midtre Gauldal.