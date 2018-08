Varsler beltekontroll på bussene

Nyheter

Bruken av bussbelte går ned ifølge Statens vegvesen, og mandag starter kontrollene av beltebruken på bussene. Det varsler Statens vegvesen i ei pressemelding.

Livredder

– Setebeltet er livredder nummer én, i buss som i bil. I bussen kan konsekvensene bli fatale om det skjer en ulykke og passasjerene sitter usikret, sier talsperson Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen ifølge pressemeldinga.

Vegvesenet har kjørt flere beltekontroller tidligere for å bevisstgjøre bussreisende på hvor viktig det er å benytte setebeltet. Usikrede passasjerer utgjør ikke bare en fare for seg selv, men også for andre passasjerer, har vegvesenet pekt på.

Selv om 9 av 10 vet hvor viktig det er med setebelte og de aller fleste bruker det i bil, ser det ut til at mange glemmer beltet i bussen. Ifølge tall fra vegvesenet er unge i alderen 15–29 år de dårligste beltebrukerne, og det er også den gruppa som reiser mest med buss.

Gebyret for ikke å bruke belte i bussen er 1500 kroner.

Frisone

– Mange ser nok fortsatt på bussen som en frisone for beltebruk, men det er minst like viktig med belte i buss som i bil, opplyser Bergene Kongsrud i pressemeldinga.