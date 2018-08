E6 kan bli stengt natt til søndag

Nyheter

Natt til søndag vil E6-trafikken i Storlersbakken oppleve perioder med stengt vei. Statens vegvesen opplyser at veifarende må regne med at E6 kan bli stengt i perioder opp i 30 minutter. Det vil også bli perioder med manuell dirigering. Dette gjelder i tidsrommet fra klokka 22 til klokka 06.

Årsaken til at E6 kan bli helt eller delvis stengt, er at skjermen på jernbanelinja skal rives. Vegvesenet opplyser at det ble bygd en sikkerhetsskjerm da den nye jernbanebrua over E6 i Storlersbakken skulle etableres. I helga blir det togstans for Dovrebanen på strekninga. Mens rivinga pågår, ønsker vegvesenet ikke å ha trafikk under brua. Den gamle jernbanebrua skal rives senere i høst. E6-strekninga mellom Melhus og Trondheim skal være ferdig til våren, og vegvesenet regner med å ha en kjørbar ny E6 31. januar.