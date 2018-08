Har utnevnt politikontakt for Melhus og Midtre Gauldal

Nyheter

Politioverbetjent Snorre Løvseth (48) er utnevnt som midlertidig politikontakt for Melhus og Midtre Gauldal. Politiet er i gang med å ansette politikontakt på fast basis, og Løvseth forteller at han skal i jobbintervju på fredag. Ifølge Løvseth er det flere søkere på stillinga.

Lokalkjent

– Jeg ønsker ikke å komme med en programerklæring rundt rollen som politikontakt. Men jeg har allerede vært i kontakt med sentrale og naturlige personer å samarbeide med i begge kommuner, opplyser Løvseth i ei tekstmelding fra Island.

Løvseth har jobbet i Trøndelag politidistrikt siden 2000, og han har jobbet i Klæbu og på Heimdal.

– Jeg kjenner Melhus ganske godt. Navnet mitt stammer fra Løvset i Melhus, forteller Løvseth.

Lensmannen slutter Monica Brækken går over i ny stilling samtidig som at lensmannskontoret legges ned.

Uten lensmann

Som kjent er Melhus lensmannskontor lagt ned, og verken Melhus eller Midtre Gauldal har lensmann lenger. Politireformen har ført til at distriktet Gauldal sør er opprettet, og politifolk er blitt overflyttet til Heimdal politistasjon. Lokalene til Melhus lensmannskontor benyttes inntil videre for å gi kontorplass til politiansatte ifølge seksjonsleder Ole Petter Ustad ved Heimdal politistasjon (politistasjon sør).

Midtre Gauldal er uten egen lensmann Per Christian Stokke har sluttet som lensmann i Midtre Gauldal, og er blitt etterforskningsleder i Gauldal politistasjons distrikt.

– En ringer ikke til politikontakten for et akutt problem, sier Ustad.

Politikontakten skal blant annet være et bindeledd mellom kommunen, skoler, organisasjoner og politiet. Ifølge Ustad skal politikontakten være minimum en dag i uka i kommunen.

– Kontakten med kommunen er ikke den eneste jobben politikontakten har, og det vil også være møter og virksomhet her på politistasjonen, sier Ustad.

Politiet har hatt en politipost på Melhus videregående skole som forebyggende tiltak, og denne ordninga skal ifølge Ustad fortsette.

Reformen har ført til omveltninger for kommunene som har vært vant til å ha et lensmannskontor med lensmann. Ustad sier at reformen skal føre til at det oppleves som at det er mer politi til stede.

Underskrev avtale om politistasjon sør Melhus mister lensmannskontoret, og tirsdag skrev lensmannen, rådmannen og ordføreren under på en samarbeidsavtale om politistasjon sør.

– Endring må til

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) fra Melhus mener politireformen er riktig vei å gå, men at det er på tide at det nå kommer på plass politikontakter. Underveis i reformen sa hun at Melhus burde få to politikontakter.

– Det er vanskelig for politifolk å være i omstilling, og det er ikke å komme fra at noen blir misfornøyde. Endring må til, og det fordrer godt lederskap, sier Gimse som selv er politiutdannet og har jobbet som politibetjent.

Tilbudt stilling som politisjef for Gauldalen og Orkdalen Elisabeth Eldegard Eriksen er tilbudt stillinga som leder for driftsenhet Gauldal og Orkdal.

Reformen mener Gimse er nødvendig blant annet av hensyn til den nasjonale sikkerheten og behovet for å møte morgendagens utfordringer.

– Mengden innbrudd går ned, mens vold i nære relasjoner og overgrep har gått opp med 22 prosent. Da jeg var i politiet, penslet vi spor i vinduskarmer. Nå skal digitale spor etterforskes. Når overgrepene skjer på nett, er det der etterforskninga må skje, sier Gimse.

Gimse mener at det beredskapsmessig ikke har noen betydning at lensmannskontoret er i Melhus eller ikke, men hun mener at hun forventer at politirådet blir enda mer synlig enn før. Politirådet er et formalisert samarbeid mellom politiet og kommunen, og alle kommuner skal ha et slikt råd.