Etterlyser flere leskur

– Jeg har hatt henvendelse om situasjonen for reisende med buss i kommunen. Som jeg forstår er det minimalt med leskur som reisende kan benytte når været er dårlig, skriver Harald Rognes i Bygdelista for Midtre Gauldal i en interpellasjon.

Tar opp saken

Rognes har bedt rådmann Knut Dukane om at spørsmålet om leskur tas opp i førstkommende formannskapsmøte. Møtet er neste torsdag. Rådmann Dukane er på ferie, og sier på telefon at han ønsker å få noen momenter fra enhetslederen før han uttaler seg om behovet for busskur.

- Egentlig er det godt gjort at folk har funnet seg i dette så ufyselig som været kan være, sier Rognes til Trønderbladet.

I interpellasjonen peker Rognes på at det er spesielt stort behov for leskur på den mest trafikkerte delen av fylkesveg 30, men at det også kan være behov på kommunale veier der det går buss og skolerute som vanlig reisende også kan være med på.

Enkelt kan være bra

– I Melhus kommune like nord for Hage (området Gyllråa) er det for eksempel satt opp enkle leskur og dette kan umulig koste all verden. Hvis man skal få folk til å reise kollektivt må man legge til rette for at dette blir tilstrekkelig attraktivt. Det bør kanskje være leskur der det erfaringsmessig er reisende og ingen alternativer å ty til, skriver Rognes i interpellasjonen.

Rognes mener at et enkelt busskur kan være godt nok, og at det viktigste er at folk kan få beskyttelse om det er dårlig vær.

Når det gjelder finansiering av leskur, mener Rognes at kommunen burde ta kontakt med fylkeskommunen for å undersøke om det er mulig å få leskur langs fylkeskommunale veier.

- Jeg har forstått det slik at det er veieier som skal bekoste leskur. For kommunale veier vil det være kommunen som skal betale. Noen vil si at det dreier seg om småtterier, men dette er en viktig sak, sier Rognes.

Melhus har fått leskur en rekke steder langs E6, og det er også satt opp busskur langs fylkesveier der det er mange som skal av og på bussen.