Knapt flertall for 12 nye boliger på Løvset

- Jeg tror ingen her i formannskapet eller i kommunestyret er fornøyd med at lokaldemokratiet er overkjørt, sa ordfører Gunnar Krogstad (Ap) i tirsdagens formannskapsmøte.

Godtar meklingsforslaget

Med knappest mulig flertall vedtok Melhus formannskap å godta meklingsforslaget fra fylkesmannen og fylkeskommunen som innebærer at 12 boliger kan bygges i det nye boligfeltet Haugen på Løvset. Helst hadde politikerne sett at hele feltet kunne bygges ut, men 6 av 11 støttet forslaget fra Bente Estenstad (Ap) om å godta meklingsforslaget og så ta inn resten av boligfeltet når kommunedelplanens arealdel skal rulleres neste gang.

Det omstridte boligfeltet er planlagt bygd et steinkast fra det nye boligfeltet Løvsettoppen, og vil komme 300 meter unna bussholdeplassen. 2,5 mål dyrkajord går med til veien inn til feltet.

Flertallet som besto av Ap, H og KrF, mener det er for stor risiko å ta om meklingsforslaget hadde blitt avvist og saken hadde gått til mekling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ordføreren viste til at utbyggeren var forespurt underveis både i meklinga og i forkant av formannskapsmøtet, og at utbyggeren godtar at bare deler av boligfeltet blir bygd ut nå.

- Vi får være fornøyd denne gang, og utbyggeren får komme i gang. Risikoen ved å sende boligfeltet til mekling hos departementet, er at vi ikke får noe som helst, sa Bente Estenstad (Ap).

Jan Arne Bremnes (KrF) omtalte Løvset som den nye vestkanten.

- Det er dyrt og flott, sa Bremnes.

Bremnes mente at prinsippet ikke burde veie så tungt at det ikke blir boligbygging i det hele tatt, og han mente at politikerne kan fly så høyt at de ikke vet hvor de lander.

Lokaldemokratiet

Mindretallsgruppa som i tirsdagens møte besto av 3 fra Sp, 1 fra V og 1 fra Melhuslista, mente at det var viktig å poengtere at lokaldemokratiet står sterkt, og at saken derfor burde gå til mekling hos departementet.

- Dette er en viktig prinsipiell sak, sa Jan Frode Hatlen (V).

Jorid Jagtøyen (Sp) satte fram forslag om å sende saken til mekling i departementet, og viste til at det er behov for familieboliger i Melhus. Partifelle Fritz Arne Haugen mente at formannskapet burde ta sjansen, og mente at det er best for utbygger å få bygge hele feltet på en gang.

Hva som kan bli konsekvensene for lokaldemokratiet når det gjelder boligbygging i kommunens sju tettsteder, var et moment Merethe Moum (Melhuslista) tok opp. Moum var opptatt av selvråderetten.

- Jeg er ikke imot selvråderetten, men det handler om å finne ei praktisk løsning. Det vil ofte bety kompromiss. Lokalpolitikk handler om å finne praktiske løsninger på vanskelige ting, sa ordfører Krogstad like før avstemninga skulle skje.