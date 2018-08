Fant skytterlagets papirer i et bål

Nyheter

- En jeger oppdaget et bål i Sollia på Kvennabakken og syntes det var rart at det var tent bål der. I bålet fant han papirer fra Hovin skytterlag, sier Svein Hovin, leder for Hovin skytterlag.

Natt til fredag var det innbrudd i skytterhuset og i et lagerskur som tilhører Hovin skytterlag. Ei dør var brutt opp.

Innbrudd i skytterhuset Politiet vil gjerne ha tips etter at Hovin skytterlag har hatt innbrudd.

Hovin forteller at innbruddstyven(e) hadde tatt klær, premier og diplomer. I bålet ble det blant annet funnet rester av et diplom og andre papirer fra skytterhuset.

- Avstanden mellom skytterhuset og bålet er tre kilometer. Det er merkelig at noen skal ta med seg papirene og så tenne på dem i skogen, sier Hovin.

Hovin er oppgitt over innbruddet, og forteller at det er rot og skader i huset. Det forrige innbruddet var i 2011.

- Heldigvis er det ikke ofte vi har innbrudd. Men vi kommer nok til å sikre med alarm overalt på eiendommen, sier Hovin.

Politiet har bedt om at den som har gjort observasjoner som kan settes i sammenheng med innbruddet, tar kontakt med politiet på 02800.