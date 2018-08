Storsuksess for sommerfestival

Nyheter

– I min villeste fantasi hadde jeg ikke trodd at det ville komme så mye folk. Vi hadde håpet at det ville komme 100-150, og så møtte over 300 opp, sier Tore Johansen.

Sommerfestivalen sist lørdag i og utenfor Øye grendahus på Øysand ble en megasuksess for Øye velforening, og Johansen forteller at det garantert blir en ny sommerfestival neste år. Små og store koste seg under arrangementet der det blant annet var mulig å få bli med på traktortur, spille basse, delta i sekkeløp, kaste pil og ikke minst prøve seg på Støveldans i regi av Ivar Gafseth og Tore Johansen som hadde storsuksess med dansen i The Julekalender. Melhus janitsjarkorps åpnet sommerfestivalen.

Ny sommerfestival, og alt er gratis Med sponsormidler på plass er det klart for en ny festival på Øysand.

– Ungene var helt i hundre. Det ble sikkert satt ny rekord i pølseutdeling, sier Johansen.

Frifond hadde gitt 35.000 kroner i støtte siden det var et arrangement for barn og unge.

Øye velforening er opptatt av å skape liv rundt det gamle grendehuset, og byr 12. oktober på konsert med Ida Jenshus. Julekonsert med syngende øysandinger er også under planlegging.