Laksefisker døde av drukning

Drukning er dødsårsaken for fiskeren som 18. august døde på St. Olavs hospital. Det opplyser politioverbetjent Svein Erik Halvorsen ved Midtre Gauldal lensmannskontor. Fiskeren falt ut i Gaula fredag 17. august, og natt til lørdag 18. august meldte sykehuset at mannen var død.

Så at han falt uti

Navnet på fiskeren som er i 60-årene og svensk statsborger, er ifølge Halvorsen ikke frigitt. Halvorsen forteller at mannen var en lidenskapelig laksefisker som fisket på Moevaldet da han gled og ble tatt av elvestrømmen. Fiskekameratene så at mannen gled og falt ut i elva, men klarte ikke å berge ham. Flere forsøkte å komme til for å hjelpe, og først da han drev inn mot ei elveør rett nedenfor Gaulabrua på Støren, var han så nær land at folk klarte å få tak i ham.

– Han drev en drøy kilometer i Gaula, og var bevisstløs da han ble tatt på land. Det ble drevet livreddende hjelp både ved elva og på St. Olavs hospital, sier Halvorsen.

Redningsplagg

Halvorsen forteller at mannen hadde på seg vadebukse opp til livet og ikke redningsvest.

– En vet ikke sikkert om han ville ha reddet seg om han hadde hatt på seg redningsvest, sier Halvorsen.

Årlig dør 1–2 fiskere i Gaula, og i sommer har to omkommet. Den andre kan ifølge politiet hatt et illebefinnende som førte til at han falt ut i elva.

Men Halvorsen mener det burde bli en kultur for fiskere for å ha på redningsvest.

– Mister du balansen, er det gjort. Det er glatte steiner, glatt underlag og det er strøm i elva. Det er veldig lurt å bruke redningsvest, sier Halvorsen.

Rådet fra Halvorsen er at dersom en ser noen falle ut i elva, at en ser om det er noe som kan kastes ut som en lang staur slik at den som flyter i elva har noe å holde seg i.

– Det er opp til hver enkelt hvor langt en vil gå for å redde andre. De fleste strekker seg til det ytterste, sier Halvorsen.