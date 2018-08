Festbråk i Singsås

Nyheter

Politiet fikk flere meldinger inn til politiet om slagsmål og ordensforstyrrelser på festivalen i Singsås natt til søndag. En person hevder seg slått ned, meldte politiet på Twitter like før midnatt. Politiet var på stedet. Fornærmede er ikke alvorlig skadet og mistenkte er navngitt.

I totida meldte politiet om en ny hendelse. En person var tatt hånd om av vektere på stedet. De trengte videre bistand av politiet. En patrulje ble sendt til stedet.

I 3-tida meldte politiet at en person kjøres inn i arrest i Trondheim for ordensforstyrrelser på Singsås. Operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt sier søndag morgen at den innbrakte er en mann i begynnelsen av 20-årene, og at vedkommende fortsatt satt i arresten på søndag. Ifølge operasjonslederen var alkohol en sterkt medvirkende årsak til bråket.