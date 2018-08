Jegere i Melhus og Midtre Gauldal må ta prøver av hjortedyr

Nyheter

Det er Miljødirektoratet som pålegger landets jegere i kartleggingsområdene for skrantesyke å sikre prøvene. I alt skal 30.000 elg, hjort og villrein skal testes for skrantesyke i løpet av året. Målet er å lære mer om sykdommen og de ulike variantene av den som finnes i Norge.

Mange prøver i Trøndelag

Kommunene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de utvalgte områdene. Blant områdene der det skal tas prøver er Melhus og Midtre Gauldal og kommunene østover mot svenskegrensen avgrenset til Tydal i sør og Meråker i nord. Bakgrunnen er at det i mai og juni 2016 ble påvist skrantesyke hos to elgkuer i Selbu. I tillegg er en rekke kommuner tilfeldig utvalgt til å være med på prøvetakingen, deriblant Rennebu, Meldal, Orkdal, Agdenes og Røros.

23 tilfeller i Norge

Skrantesyke eller CWD (Chronic Wasting Disease) er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 42.337 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 23 tilfeller av sykdommen. Så langt i år har fem dyr, alle villrein i Nordfjella, fått påvist den alvorlige sykdommen. Det er avgjort at hele villreinstammen i Nordfjella skal utryddes i håp om at også sykdommen vil bli det.