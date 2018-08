Hedres for Hubbard-kylling

Nyheter

- Merete har med stort engasjement bidratt til en snuoperasjon der både pris, kvalitet og ansvarlighet har blitt hensyntatt på aller beste måte. Ikke bare er dette historisk for dyrevelferden i fjørfenæringen, men det gir også produsentene en arbeidshverdag som er triveligere, morsommere og mer meningsfylt. Dette sier Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000 i en pressemelding.

Det var en overrasket og rørt vinner som tok imot ansvarsprisen lørdag kveld, og ydmykt takket hele teamet som står bak arbeidet med bytte av kyllingrase.

Bedre dyrevelferd

- Jeg vil takke Norsk Kylling, bøndene og alle som har vært med i prosessen. Det har vært en lang reise og noe vi har jobbet med i mange år, hvor vi har søkt Europa rundt for å finne den beste rasen. Vi er glad vi fant Hubbard, som har bedret dyrevelferden betraktelig, sier Merete Forseth.

Forseth har vært ansvarlig for dyrevelferd i industribedriften på Støren siden 2012. De tre siste årene har hun stått i bresjen i arbeidet med bytte til den nye kyllingrasen Hubbard. Som et resultat av hennes engasjement og faglig ekspertise fikk dyrevelferden i fjørfenæringen et historisk løft i 2018, heter det i pressemeldingen.

Ny rase

Rema 1000 lanserte i februar 2018 nyheten om bytte til den nye kyllingrasen Hubbard. Kyllingen er medium saktevoksende og både lever lenger og vokser saktere enn kyllingen som er vanligst å produsere i Norge. Ved innføringen av den nye kyllingrasen har Norsk Kylling og Rema 1000 bedret dyrevelferd for 30 prosent av kyllingene i norsk fjørfenæring, opplyser Rema 1000.

- Å bytte kyllingrase er det største ansvarstiltaket vi har gjort i Rema 1000. Vinneren av årets ansvarspris har vist engasjement og vilje til å gjøre mer enn det man er pålagt å gjøre. Det er en glede å dele ut denne prisen til Merete og teamet på Norsk Kylling, sier Fossum.

Forseth mottok prisen på Rema 1000 sitt årlige riksmøte lørdag kveld. Det er femte gang Ansvarsprisen deles ut og den har raskt fått en høy status i organisasjonen. Prisen går til REMA 1000-mennesker som har utmerket seg ved sitt engasjement for samfunnet og har vist ansvar langt utover det som forventes av dem.

Tidligere vinnere av Ansvarsprisen:

2017: Øystein Haugen (Kjøpmann REMA 1000 Skistua Narvik) for sitt mangeårige arbeid med å inkludere de som faller utenfor arbeidslivet.

2016: Atle Bringsås (Kjøpmann REMA 1000 Seljord) for arbeid med integrering av flyktninger ved språkpraksis gjennom 20 år.

2015: Mehmet Tekinös (Kjøpmann REMA 1000 Majorstua) for sitt brennende engasjement for å ta vare på sine medmennesker og bidrag til Veien Ut sitt arbeid for rusavhengige.

2014: Sven Ivar Lona 2013 (innkjøp) for sitt sterke standpunkt mot palmeolje