Drepte bonden og tente på gården

- Møtet med karolinerne var vondt, sa Brit Inger Granmo Aune da tidsbildet om karolinernes framferd i Gauldalen ble vist utenfor Støren prestegård fredag kveld.

Amfiet ved prestegården var helt fullsatt av publikummere som ville få med seg tidsbildet som ble vist.

Kommanderte lokalbefolkninga

Generalløytnant Carl Gustaf Armfeldt og hans over 5000 soldater klarte aldri å okkupere Trondhjems amt slik kong Karl den 12. hadde befalt. Men Armfeldt kommanderte lokalbefolkninga til å levere fra seg mat, hester og alt som kunne brennes på bål, til soldatenes som blant annet hadde leir ved Melhus prestegård og på Folstad på Støren.

Bøndene protesterte, og på Løhre i Horg drepte en bonde en svensk soldat. Det fikk fatale følger for bonden, og gården ble påtent. Da presten på Støren fortalte menigheten om pålegget om å levere fra seg maten selv om den var livsnødvendig i ei ellers tung tid fra før på 1700-tallet, ville bøndene reise motstand. I tidsbildet forteller presten om hvilke følger det fikk bonden på Løhre.

- Forferdelig tid

- Det er ei forferdelig tid de lever i, og det ble skjebnesvangre møter. En skal ikke glemme at de levde fra hånd til munn. Livet var hardt på 1700-tallet, sa Granmo Aune.

Aktørene i skuespillet fortalte om karolinernes herjinger der selv ikke likkistene fikk stå i fred.

Granmo Aune som har skrevet teksten til tidsbildet på Støren og de øvrige to som skal framføres på henholdsvis denne lørdagen og neste lørdag, filosoferte over hva som kunne ha blitt utfallet om Armfeldt hadde trodd på det pasjen Anders (11) fikk høre på gården på Nyhus om kongens død. 11-åringen var under opplæring til soldatlivet. Ville tilbaketoget ha startet tidligere og gått raskere, undret Granmo Aune seg på.

- Det nytter ikke å endre historiens fakta, slo Granmo Aune fast.

Aktørene kom dels fra sangkoret "Uredd" og fra oppsetninga "12 lod sølv", mens andre aldri hadde stått på en scene før ifølge Granmo Aune.

Fredag marsjerte 400 skoleelever fra Midtre Gauldal fra Hovin til Støren, og både lørdag og søndag er det anledning til å delta i marsjer som går i soldatenes fotspor. Som kjent endte tilbaketoget i at tusenvis av soldater frøs ihjel i Tydalsfjellene.