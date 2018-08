Hovin-elever fikk drømmedag med Thor Hushovd

Nyheter

Skrevet av Rune Krogstad, rektor Hovin skole

Ordfører, rådmann og næringsforeninga inviterte 6.- og 7. trinnet til å delta på Maker Faire 2018. I samarbeid med NIT ved Hans Petter Øien Kvam stilte de gratis busser til transport.

Dette tilbudet går til alle barneskolene i Melhus. Det er svært positivt at elever i Melhusskolen får anledning til å dra på Maker Faire. I år var Maker Faire i Kongens gt og Tordenskjoldparken.

Vi sendte en forespørsel om til Vitensenteret om elevene kunne se filmen «From Space and back» i Planetariet på slutten av Maker Faire- dagen siden verdensrommet er tema for høstens First Lego League.

Hovin-elevene skulle på filmvisning, endte med å møte Thor Hushovd Elevene fra Hovin skole var ikke vonde å be da muligheten til å møte sykkelstjernen bød seg.

Møtte Thor Hushovd

Vitensenteret tok kontakt og lurte på om elevene kunne bli med på noen korte konkurranser med Thor Hushovd og noen norske talenter i sykling samtidig. Dette takket vi ja til.

Flere av elevene fikk prøve seg i «flaskerakettforsøk» og konsentrasjon – og reaksjonsøvelse. Det ble tatt mange bilder, også selfier sammen med Thor Hushovd. Han ble også med elevene for å se deler av filmen.

NRK tok også turen og innslaget blir vist på Midtnytt fredag.

Elevene fikk også god tid til utstillingene på Maker Faire hvor det var mye spennende og variert å se, men det var også mye man kunne pusle med i teltene som var satt opp.

