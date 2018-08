Gikk i soldatenes fotspor

Det er fint at vi får lære om detteAnne Gildset (13)

Nyheter

– Soldater, er dere klare til marsj, spør Odd Roar Græsli og kikker ut over forsamlinga som består av 400 elever fra skolene på Støren, Soknedal og Budal.

Plyndret Gauldalen

Græsli spiller rollen som generalløytnant Carl Gustaf Armfeldt som for 300 år siden skulle ta Trondhjems amt. Den svenske hæren mislyktes, og da Karl den 12. hadde blitt skutt på Halden festning, skulle hæren gå tilbake til Sverige via Tydal. Tusenvis av soldater frøs i hjel oppe i grensefjellene.

Ikke bare måtte skremte trøndere se en stor svensk hær passere forbi. Generalløytnanten hadde gitt beskjed om å plyndre gårder for mat, hester, klær og trevirke underveis, og tilbake satt familier i Gauldalen i stor armod. Et glimt av den barske historien fikk elevene høre underveis i marsjen, som startet ved Hovin skole og endte ved Støren prestegård.

– Det er 20. desember og 20 minusgrader. 5600 soldater skal gå tilbake, forklarer Græsli til elevene og leser opp en meddelelse som var blitt overlevert av en kurer.

Marsjen var på fredag og i 15 varmegrader. Asbjørn Furunes har forberedt denne minnemarsjen og de øvrige arrangementene i Midtre Gauldal i løpet av helga.

Viser krigens gru gjennom tidsbilder Karolinernes opphold i Gauldalen førte til at armoden var så stor at bønder tok loven i egne hender.

Innblikk i historien

– Det er fint at vi får lære om dette, og det er først i år vi har fått høre om Armfeldt, sier Anne Gildset (13) fra Støren ungdomsskole.

Tiril Torve (14) fra sammen skole forteller at de har lært mye mer om kriger og revolusjon enn om Armfeldts hærtog.

– Det var artig å få være med på marsjen, og trist å tenke på at en av soldatene bare var 11 år gammel. Det må ha vært tungt å gå så langt som soldatene måtte gjøre – vi skal bare gå ei mil, sier Jakob Kjærnes Fossum (12) fra Soknedal skole.

Hestefølge i Melhus Trøndelag kjørelag går i fotsporene til Armfeldts soldater.

Underveis i marsjen var Harald Høen og Martin Winsnes fra Singsås Røde Kors med for å gi bistand om det trengtes, og Høen tror at soldatene for 300 år siden kunne ha trengt en skikkelig lege.

– En av årsakene til at det gikk så galt med dem var at de var for dårlig kledd, og så var det dårlig vær, sier Høen.

På Krogstadsanden på Hovin slo elevene leir, og Atle Tilseth som bor på stedet forteller at gården for 300 år siden lå nærmere Gaula enn den gjør i dag. Ingrid Øien spilte på trompet ved flere stoppesteder, og deriblant på Krogstadsanden der hun spilte krigssignalet.

Skiløpersoldater

Da marsjdeltakerne ankom Støren, ble de møtt av soldater fra Holtaalske Skieløber Compagnie som går foran elevene fram til Støren prestegård. Kompanisjef Vidar Aunøien forklarer elevene hvordan en skiløpersoldat var utstyrt, og at uniformen skulle lure svenskene. Skiløperkompaniet ble stiftet i 1718.

Markeringa fortsetter lørdag og søndag.