Kårer Hølondas beste fisker

– Konkurransen vil vise hvor stor fiskene er, hvor de beste fiskestedene er og hvor mye fisk en kan få, sier Erik Seterholen, leder i fiskeutvalget i Hølonda jeger- og fiskerforening.

Seterholen forteller at foreninga aldri før har hatt en så omfattende konkurranse som den som starter 1. september. Den vil pågå i ett år, og til slutt kåres det en vinner som kan kalle seg Hølondas beste fisker.

Magiske øyeblikk

– Tanken bak konkurransen er at folk skal få opp øynene for at det er gode muligheter til å fiske på Hølonda og at fisket kan skape magiske øyeblikk for hele familien, sier Seterholen som bor på Jåren på Hølonda.

Noe av hensikten med konkurransen er å få opp interessen for lokale fiskevann og elver, og fiskeutvalgets leder peker på at det er mange lett tilgjengelige vann på Hølonda og at flere av dem er egnet for dem som har med barn på tur. Foreninga hadde for øvrig en svært så vellykket fiskedag for barn med hele 40 frammøtte.

Registrering

Underveis i konkurranseåret skal fangstene registreres, og Seterholen forteller at det må meldes ifra når en har fått fisk av en viss størrelse.

– Helst vil vi ha de største fiskene til innveiing. Men det holder også med et bilde av fangsten. Førstepremien er en plakett og i tillegg får vinneren blant annet ei fiskestang til 1700 kroner. I barnekonkurransen er førstepremien fullt fiskeutstyr med kniv, opplyser Seterholen.

Foreninga premierer også den som kommer nærmest idealvekta som er bestemt på forhånd, og den tar hensyn til hvilken fiskestørrelse som er typisk for Hølonda.

Seterholen er selv en ivrig fisker, og fisker når han har mulighet. Både isfisking og fiske i lokale vann fenger, og han tar 30–40 fisker i året.

Kan få store fisker

Mens Seterholen ventet på Trønderbladets utsendte, rakk han å kaste ut snøret i Gåslandsvatnet og det ble sannelig fire fine ørreter i løpet av noen få minutter. Fisket skjedde nærmest fra veikanten så her trengte en ikke å gå langt for å prøve fiskelykken.

Innlandsvann er gjerne forbundet med småfisk, og dette er ifølge Seterholen et ikke ukjent fenomen på Hølonda.

– Litt av grunnen til at vi vil ha fiskekonkurransen er at vi ønsker å få ut noe av småfisken. Men det finnes storfisk også, og for tre år siden fikk jeg en ørret på 1,3 kilo i Gåslandsvatnet. Dette er et kjempefint ørretvann, forteller Seterholen. Fiskeutvalget har gjort mye for å tilrettelegge for fiske, og Seterholen forteller at de har både båt og kano for utleie.

Båthuset ved Gaustadvatnet benyttes også av foreninga, og dette stedet er tilrettelagt med mulighet til å sitte under tak om det regner og bålplass.