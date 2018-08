Splittelse i fylket om betent boligstrid i Melhus

Nyheter

Med ni mot seks stemmer gikk fylkesutvalget inn for at det kun kan bygges boliger på deler av det omstridte Haugen-feltet på Løvset.

Sterke reaksjoner i Melhus

Melhuspolitikerne ble sjokkerte da fylkesutvalget i starten av mars la ned innsigelse boligfeltet Haugen på Løvset i Melhus. Flertallet med Arbeiderparitiet i spissen, begrunnet dette med at boligfeltet kan utfordret målet om nullvekst i trafikken inn til og i Trondheim, samt at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel og ikke har vært gjenstand for en helhetlig vurdering.

Også Statens vegvesen og Fylkesmannen har fremmet innsigelse til boligplanene.

Melhus vil bestemme selv Kommunestyret går med på forhandlinger om byvekstavtalen, men vil ikke gi opp selvstendigheten.

Krevde mekling

Men Melhus kommune nektet å godta dette, og saken har vært til mekling. Der kom partene til enighet, og dette meklingsforslaget ble behandlet av fylkesutvalget onsdag. I meklingsforslaget er den nordlige delen av boligfeltet tatt vekk, slik at det nå gjenstår 10-12 boliger og ikke 40 som den opprinnelige planen var.

Får bygge likevel på Løvset Fylkesmannen er ikke enig i fylkesutvalget nei til boligbygging på Løvset i Melhus.

- Kom skjevt ut

- Det som åpenbart kom skjevt ut sist var at vi brukte nullvekstmålet som argument for innsigelse. For hovedargumentet vårt var at Melhus kommune må ta en helhetlig vurdering av utbygging i kommunen, sa Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) under onsdagens møte. Nullvekstmålet handler om at biltrafikken til og fra Trondheim ikke skal øke, mens den helhetlige vurderingen går på at Haugen-feltet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel. Fylkespolitikeren, som er fra Melhus, la til at kommunen selvfølgelig skal få styre utviklingen selv, men da må dette vurderes i en større sammenheng. Bortsett fra MDG, tok ingen av fylkespolitikerne til orde for at området ikke kan bygges ut i framtida, men gjorde det klart at de ikke ønsker at det etableres boligfelt som ikke er med i arealplanen.

Sp sa nei

Senterpartiet varslet før møtet at de ikke synes meklingsforslaget er godt nok. Under møtet fremmet de forslag om å forkaste meklingsforslaget, og oppfordret til ny mekling der området i nord også godkjennes for utbygging nå.

Håper på støtte i fylkesutvalget Senterpartiet ønsker full utbygging på Haugen Å overprøve lokaldemokratiet er en svært alvorlig sak.

- Prisene på eneboligtomter i Melhus er nå svimlende høye og mangel på tilgang gjør at dette ikke vil endre seg. I meklingsresultatet gir man tillatelse til leiligheter og ikke eneboligtomter, selv om det er førsteønske i kommunen, skriver Senterpartiets Gunn Iversen Stokke i et innlegg. Sp kommer til å foreslå at fylkeskommunen ikke skal akseptere meklingsresultatet, og oppfordrer til ny mekling der området i nord også godkjennes for utbygging nå.

Under møtet i fylkesutvalget ble det klart at også Høyre, Venstre og Frp var på linje med Sp. De tre partiene fremmet et lignende forslag, men ble deretter med som medforslagsstillere på forslaget fra Sp. De fire partiene kom likevel i mindretall, siden Ap, SV, MDG og KrF stemte for rådmannens innstilling. Dermed går Trøndelag fylke inn for bygging på kun den sørlige delen av Haugen. Meklingsresultatet skal behandles av formannskapet i Melhus på tirsdag.