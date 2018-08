De høyreiste og vakre fuglene har jo behov for å fylle seg opp med mat.

Du kan se dem på de grønne gressområdene i et område på strekningen fra sentrum og oppover mot Horg kirke. Nokså utålmodige kan det virke som, der de rimelig så sikkert venter på at åkrene skal bli tresket slik at de kan ta til seg føde av det treskemakinene ikke får med seg.

De høyreiste og vakre fuglene har jo behov for å fylle seg opp med mat før de setter kursen til de sydlige breddegrader for vinteroppholdet der.