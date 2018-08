Så mange vil komme på byggebørsen at møtet er flyttet

Nyheter

- Det kommer så mange at vi har rett og slett ikke plass, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.

110 påmeldte

Onsdag skulle egentlig Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) arrangere Gauldalens byggebørs hos Onstage i Drammensvegen, men nå er arrangementet flyttet til kultursalen i Melhus rådhus.

Det er nå 110 påmeldte som kommer for å høre om byggeprosjektene i Melhus og Midtre Gauldal. Og dem er det mange av, ifølge Øien Kvam.

- Det skjer utrolig mye de neste 10-15 årene, det kommer til å smelle, det er det ingen tvil om.

Mange byggeprosjekter

Siden byggebørsen nå er i kultursalen, er det plass til noen ekstra. Øien Kvam vil invitere elever fra videregående, som kan få innblikk i framtidsmulighetene.

- Jeg er ikke i tvil om hvilken bransje det er lurt på velge hvis en tenker på lokale muligheter, sier Øien Kvam. Blant byggeprosjektene er selvsagt E6 gjennom hele Melhus og Midtre Gauldal, men også Melhustorget, LøWi Eiendom, Idehus Refseth Bygg, Block Wathne, Norgeshus Eiendom, Melhustunet, Melhus vgs og TOBB har prosjekter på gang. Alle disse kommer på byggebørsen for å fortelle siste nytt. De frammøtte får også en oppdatering av næringsareal i Midtre Gauldal og Melhus, status for sentrumsplanene for Melhus og Støren, samt høre hvordan det står til med eiendomsmarkedet i Gauldalen. Direktør Berit Rian fra NiT er møteleder.

Travle tider

Byggebørsen er allerede flyttet en gang tidligere. Det skulle egentlig være på Trøndertun i juni, men ble avlyst etter ønske fra byggebransjen. Det var rett og slett så travelt for byggebransjen at tidspunktet passet dårlig.