Gutter får tilbud om HPV-vaksine

Melhus kommune innfører nå tilbud til guttene i melhusskolene om å få HPV-vaksine. Denne vaksinen tilbys som en del av barnevaksineringsprogrammet, og da på sjuende trinn. Jentene har fått tilbud om HPV-vaksine i flere år.

Helsesøstrene vil i september starte med vaksinering, skriver Melhus kommune på sin nettside.

Vaksinen skal beskytte mot humant papillomavirus som kan forårsake kreft blant annet i underlivet hos kvinner og menn. Den gis i sprøyteform i armen og gis i to doser. Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at dette viruset er svært vanlig, og at det smitter vlett ved seksuell kontakt. Videre at de fleste får en eller flere HPV-infeksjoner i løpet av livet, og at det er vanligst å bli smittet i ung alder.